Der Frühling fängt im Winter an

Kerstin Väth Und Günter Flegel Die Winterruhe ist vorbei - nicht nur, aber auch, weil der Winter 2019/2020 bislang alles andere als winterlich war. Zeitweilig kletterten die Temperaturen im Januar auf Werte, die dem März alle Ehre machen würden. Manche Meteorologen rechnen inzwischen mit einem Totalausfall des Winters und einem zeitigen Start in ein warmes Frühjahr.

Das ist graue Theorie, ganz praktisch aber und weithin wetterunabhängig sind viele der Arbeiten, die jetzt im Garten anstehen; alte Gärtner-Weisheit: Der Frühling fängt bereits im Winter an. "Der Februar ist der Monat der Vorbereitung und Pflege", sagt Markus Stockmann, 1. Vorsitzender des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Bad Kissingen auf Nachfrage dieser Zeitung. So werden meist Obstgehölze, aber auch Ziergehölze wie Rosen an frostfreien und sonnigen Tagen zurückgeschnitten. Der Rückschnitt trägt zum gesunden Wachstum und guten Ertrag bei. Auch sollten bis Mitte März Hecken und noch im Garten vorhandene Sommerblüher zurück- und in Form geschnitten werden, informiert er.

Für den Obstgarten biete sich auch das Ausschneiden von sogenannten Edelreisern zur Veredelung an. Auch die Veredlung von bestehenden Obstgehölzen kann vorgenommen werden, so Stockmann weiter.

Kälte als Wachstumsimpuls

Natürlich ist es grundsätzlich noch viel zu früh, Pflanzen ins Freie zu setzen oder Saatgut auszubringen. Eine Ausnahme sind so genannte Kaltkeimer, die man in der Regel im Herbst in den Boden sät, weil sie als Wachstumsimpuls einen Kälteschock brauchen. In einem milden Winter wie diesem kann man sie aber auch noch im Januar/Februar ausbringen. Zu den Kaltkeimern gehören beliebte Gartenblüher wie Akelei, Aster, Bergenie, Buschwindröschen, Eisenhut, Enzian, Frauenmantel, Glockenblume, Herbstzeitlose, Iris sowie Lilie, Pfingstrose, Phlox, Schlüsselblume und Tränendes Herz.

"Es ist aber auch Zeit dafür, sich Gedanken über die Gartenplanung zu machen", sagt Markus Stockmann über den Februar. An sonnig-warmen Tagen könne man die Gartenbeete schon vorbereiten und Ende des Monats könne man auch Steckzwiebeln und Knoblauch pflanzen. Für die kälteren Tage biete sich ein Vlies zum Abdecken an. Wer will, könne zudem mit der Anzucht von Pflanzen wie Paprika, Auberginen, Tomaten im Haus beginnen.

Generell aber hält die Natur, auch wenn der Boden nicht steinhart gefroren ist, Winterruhe, und das gilt auch für die im häuslichen Garten domestizierte Natur. Auch im Garten gilt allerdings: In der Winterruhe liegt die Kraft für den Sommer!

Das mit der Ruhe und der Kraft gilt besonders bei einer klassischen Gartenarbeit zum Ende des Winters, dem Schneiden von Bäumen, Obststräuchern und anderen Gehölzen. Mit dem richtigen Schnitt legt man die Grundlage für gesundes Wachstum im Frühjahr und Sommer und für eine reiche Obsternte.

Als Laie steht man in der Regel vor einem Baum und weiß nicht, wo man anfangen soll. Bücher und Anleitungen aus dem Internet (Youtube) helfen auch nur bedingt, weil der Baum im echten Leben doch ganz anders aussieht als das Musterbeispiel aus Buch oder Film. Am besten lernt man in der Praxis, wie man gut abschneidet: Um diese Jahreszeit bieten viele Gartenbauvereine vor Ort Schnittkurse an, Rat vom Profi gibt es zudem bei der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim, die neben Schau- und Versuchsgärten (auch in Bamberg) eine informative Homepage pflegt: www.lwg.bayern.de

Schnitt-Regeln

Nur ein paar grundsätzliche Schnitt-Regeln: Ein Baum sollte im Idealfall eine pyramidenförmige Krone haben und das Astwerk so licht sein, "dass eine Krähe durchfliegen kann". Das heißt konkret: Der Baum hat in der Verlängerung des Stamms einen langen Haupttrieb. Die Nebentriebe - fünf bis sieben - sollten deutlich kürzer sein. Beim Winterschnitt werden alle Triebe entfernt, die steil nach oben, nach unten oder in die Krone hinein beziehungsweise kreuz und quer wachsen. Seitentriebe werden um etwa ein Drittel gekürzt.

Einen radikalen Rückschnitt vertragen (und brauchen) Weinstöcke. Da neue Triebe in einer Saison locker zehn Meter oder mehr wachsen, kann man sehr viel "Holz" aus dem Vorjahr wegschneiden, ohne dass das dem Rebstock schadet. Im Gegenteil: Lässt man die Reben wachsen, wie sie wollen, werden die "Versorgungswege" zu lang, was die Pflanze schwächt. Außerdem leidet der Ertrag, und ein Stock, der vergreist, ist auch kein schöner Anblick.

Einen behutsamen Schnitt vertragen jetzt auch die Kübelpflanzen im Winterquartier. An den länger werdenden Tagen sollte man das Asyl von Oleander und Co. regelmäßig lüften und die Pflanzen auf Krankheiten und Schädlinge kontrollieren. Befallene Blätter und Zweige sollte man abschneiden und in der Mülltonne (nicht auf dem Komposthaufen) entsorgen.

Die Kinderstube

Wer es nicht abwarten kann, dass es endlich wieder wächst und grünt, hat gleich doppelt Freude an seinem Februar-Garten im eigenen Haus. Viele Blumen, Kräuter und auch wärmeliebende Gemüse-Pflanzen wie Tomaten kann man jetzt schon aussäen und am Fensterbrett großziehen. Umso schneller hat man später im Garten Erfolg.

Sinn macht die Indoor-Aussaat zum Beispiel bei Kräutern wie Petersilie. Die Samen haben eine sehr lange Keimdauer. Großen Spaß kann der ambitionierte Hobby-Gärtner auch mit der Kinderstube der Tomaten haben. Die kann man ab Ende Februar im Haus aussäen, im Mai hat man dann schon kräftige Pflänzchen. Der Clou: Im Fachhandel gibt es Saatgut vieler alter Sorten, die nicht wie die verbreiteten modernen Züchtungen auf hohe Erträge und tadellose Optik getrimmt sind. Dafür punkten die alten Tomaten mit großartigem Geschmack.

Das Zimmer-Gewächshaus sollte nicht in der prallen Sonne stehen und auch nicht gerade auf der Fensterbank über einem Heizkörper. Bei zu viel Wärme wachsen junge Pflanzen zu schnell, sie sind dann zu dünn und wenig robust. Besser ist eine gleichmäßig-mäßige Wärme, der Boden mit der Saat soll immer gleichmäßig feucht sein.

Wenn der Winter dem nahen Frühling im Februar doch noch die kalte Schulter zeigt, muss der Gärtner trotzdem nicht Däumchen drehen. Jetzt ist die richtige Zeit, um das Gartenwerkzeug durchzusehen und auf Vordermann zu bringen, verbrauchte Sachen wie Bindedraht, Schnur, Haltestäbe und anderes zu ersetzen. Eine Gartensaison hinterlässt ihre Spuren: Die Schubkarre ist platt, der Spaten hat Scharten, die Hacke ist stumpf und die Schaufel rostig.

Da muss man nicht gleich in den nächsten Baumarkt marschieren. Vieles lässt sich mit relativ einfachen Mitteln reparieren; das ist kostensparend und auch nachhaltig, ganz abgesehen davon, dass nicht nur der Profi-Handwerker auf sein Werkzeug schwört. Im Lauf der Zeit werden Hammer und Hand einfach eins ... Ein lockeres Schaufelblatt lässt sich im Handumdrehen wieder am Stiel fixieren, indem man Holzkeile oder Metallhülsen in die Stirnseite des Stils treibt. Das kostet den Bruchteil einer neuen Schaufel. Ebenso kann man einen kaputten Stiel durch einen neuen ersetzen.

Ein neuer Schlauch oder ein neues Rad macht die Schubkarre mit Plattfuß wieder mobil. Pannensicher fährt man mit Vollgummi-Pneus. Schleifpapier und Öl lassen rau gewordene Werkzeuggriffe wieder wie neu aussehen, und eine Dose Rostlöser wirkt Wunder: Schaufel und Spaten glänzen fast wie neu.

Bei dem Vorschlag wird sich mancher ratlos an die Stirn tippen: Aber tatsächlich ist der Februar ein guter Zeitpunkt, um den Komposthaufen im Garten umzusetzen - was natürlich nur geht, wenn der Bio-Berg nicht gefroren ist. Doch bei den fränkischen Wintern, wie wir sie jetzt erleben, sind Eisberge im Garten eher die Ausnahme. So oder so: Ein Komposthaufen ist ein lebendiges Gebilde; fachgerecht im Herbst mit dem reichlich angefallenen Garten-Abfall aufgesetzt, sorgen Würmer, Käfer, Larven, Pilze und Milliarden Mikroorganismen im Kleinklima des Komposts dafür, dass sich Pflanzenreste schnell zersetzen. Der Oktober-Kompost ist zwar im Februar noch nicht durch und durch reif, aber der ideale Schnellstarter für die neue Gartensaison.

Der Kompost wird mit der Grabgabel gelockert und mit einem Durchwurf gesiebt. Die feine Komposterde ist ein perfekter Langzeitdünger für Blumen- und Gemüsebeete; man kann ihn auch unter Blumenerde mischen und für das Umtopfen der Kübelpflanzen nutzen, sobald die im April/Mai in ihre Freiluftquartiert umziehen. Bei Beeten rechnet man drei Liter Kompost auf den Quadratmeter.

Beim Sieben bleibt einiges an grobem, noch nicht verrottetem Material übrig. Das ist eine gute Grundlage für den neuen Komposthaufen. Den schon jetzt anzulegen macht Sinn, denn beim Baum- und Sträucherschnitt fällt bereits wieder viel Biomasse an, die man in den Gartenkreislauf zurückbringen kann. Äste und Zweige am besten mit einem Häcksler zerkleinern (kann man sich beim Gartenbauverein leihen), mit dem vorkompostierten Material und Küchenabfällen mischen ... idealer Nährboden im wahrsten Sinn des Wortes für den Start ins neue Gartenjahr.