Der Frühjahrsmarkt lockt

Am Sonntag, 10. März, lädt der Markt Burgebrach zum Frühjahrsmarkt von 10 bis 18 Uhr ein. In der Haupt- und Marktstraße halten regionale Händler ein buntes Angebot bereit, das von Leckerbissen über Lederwaren, Uhren, Schmuck, Haushaltsartikel, Geschenkartikel, Meerrettich bis zu Honigprodukten und Holzwollprodukten reicht. Zur Einstimmung auf den Frühling dürfen Blumen, Sämereien und Gartenerzeugnisse nicht fehlen, außerdem eine Auswahl an Bekleidungen und Dekorationen.

Die Kitas St. Anna und St. Otto veranstalten ab 11 Uhr im Bürgerhaus wieder das Ostercafé. Der Erlös kommt den Kindertagesstätten zugute. Zum Schmökern lädt das Büchereiteam von St. Vitus im Bürgerhaus in der Zeit von 10 bis 16 Uhr ein. Die Ausleihe von Büchern und weiteren Medien erfolgt kostenlos. Ein Flohmarkt bietet den Lesern zusätzlich interessante Lektüre.

Die Ebrachtaler Musikanten bieten ab 13 Uhr vor dem Bürgerhaus ein attraktives Musikprogramm. red