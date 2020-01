Der Frieden ist ihre Mission

"In den nächsten Tagen werdet ihr in prächtigen Gewändern, mit funkelnden Kronen und leuchtenden Sternen von Tür zu Tür ziehen", begrüßte Thomas Nowak, Dritter Bürgermeister der Stadt Coburg, am Samstag die vielen als die Heiligen Drei Könige verkleideten Jungen und Mädchen im historischen Saal des Coburger Rathauses. Als Kaspar, Melchior und Balthasar würden sie in den nächsten Tagen Segen spenden - und damit auch viel Verantwortung übernehmen, sagte er zu den Kindern.

Das Leitwort der diesjährigen Sternsinger-Aktion heißt "Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit". Etwa 70 Kinder der Pfarreien St. Augustin und St. Marien machen mit ihrem Engagement auf die Missstände aufmerksam und sammeln Spenden für die 62. Sternsingeraktion. "Doch auch in unserem Land geht es nicht immer friedlich zu", sagte der Dritte Bürgermeister. Seien es nun Streitigkeiten zwischen Familien oder die Ausgrenzung bestimmter Gruppen. Ein freundliches Wort und natürlich auch Profis, die in solchen Fällen helfen können, seien besonders wichtig, erklärte Nowak. Und fügte hinzu, er wisse Folgendes: "Frieden beginnt immer mit einem Lächeln."