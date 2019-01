"Der fremde Deutsche" erzählt aus seinem Leben

Zu einer besonderen Buchvorstellung und Lesung lädt die Volkshochschule Theres für den Montag, 4. Februar, um 19.30 Uhr nach Untertheres in die Gaststätte "Hubertus" (Schützenhaus/Maintalhalle) ein.

"Der fremde Deutsche" ist die Geschichte der gelungenen Integration eines tamilischen Kriegsflüchtlings, der als unbegleiteter zwölfjähriger Junge nach Deutschland kam. Die Odyssee seiner achtmonatigen Flucht beschreibt Umeswaran Arunagirinathan in seinem 2006 erschienenen Buch "Allein auf der Flucht". Jetzt berichtet er über sein Leben in der neuen Heimat, wie die Volkshochschule mitteilte. Anschaulich schildert er seinen Weg vom geduldeten Kinderflüchtling zum Arzt und deutschen Staatsbürger. Dabei lotet er auch die Möglichkeiten, Erwartungen und Probleme einer Integration aus und setzt sich kritisch mit den Lebensformen und der Kultur seines Herkunftslandes auseinander. Der Autor lebt heute in Hamburg und in Bad Neustadt an der Saale und macht seine Facharztausbildung zum Herzchirurgen; er will mit seinem Buch bei Deutschen um mehr Verständnis für Flüchtlinge werben und zugleich Flüchtlinge ermutigen, sich in die deutsche Gesellschaft einzufügen.

