Vor den Sommerferien will sich der Frauenbund Adelsdorf noch zu einem gemütlichen Beisammensein im Garten des Gasthauses Geyer in Medbach treffen. Die Radfahrer starten am Mittwoch, 3. Juli, um 17.30 Uhr beim Pfarrzentrum. Das Treffen in Medbach beginnt dann gegen 18 Uhr. Bei Regen kann in die Scheune ausgewichen werden. red