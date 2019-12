Der Frauenbund besucht Einkehrtag

Der katholische Frauenbund lädt zum Rorate-Gottesdienst am Samstag, 7. Dezember, um 8 Uhr in der Basilika Vierzehnheiligen ein. Anschließend finden ein gemeinsames Frühstück im Diözesanhaus (Fahrgelegenheit zum Diözesanhaus möglich) und ein Einkehrtag zum Advent statt. Abfahrt ist um 7.30 Uhr am Parkplatz der Adam-Riese-Halle. Anmeldungen sind ab sofort bei Renate Brechtel, Telefon 09573/6455, möglich. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. red