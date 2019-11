Der fränkische Indiana-Jones Walter Költsch zeigt am Freitag, 8. November, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Dormitz, Schulstraße 3, seinen neuen Reisefilm. Er berichtet dabei über eine kombinierte Paddel- und Fahrradtour durch Island. "Island mit Paddelboot oder Fahrrad zu bereisen, kann je nach Wetterlage traumhaft schön sein oder zur echten Herausforderung werden. Setzt man sich jedoch in den Kopf, Island mit Paddelboot und Fahrrad zu bereisen, dann ist es wetterunabhängig immer eine Herausforderung", meint der Referent. Der Eintritt beträgt 10 Euro. red