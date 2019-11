Der fränkische Dialekt darf nicht sterben

Der fränkische Dialekt ist nicht nur einmalig, er ist vor allem bildhaft und treffend. Unsere Sprache würde noch mehr verarmen, gäbe es die zahlreichen Mundartausdrücke nicht. So lässt sich das Ergebnis des jüngsten Gesprächsabends beim Heimatverein zusammenfassen. Unterhaltsam und lustig ging es zu, als man an Beispielen das Besondere des fränkischen Dialekts herausstellte.

Wie lautmalend bildhaft und treffend sind doch Begriffe wie Waggerla, Haggerla, Broddslsubbn und Gensgroogn oder der Ausspruch "Wie der Herr, su es Gscherr".

In der Gesprächsrunde lebten alte Begriffe wieder auf wie Gradzbärschdn, Grischberla, Reigschmeggder oder Bridschla. Es ging um Grambfhenna, Greinmeicherla, Säffdl oder Luschn.

Sprachliche Besonderheiten

Herbert Dummer und Klaus-Peter Gäbelein servierten den Zuhörern eine Vielzahl von Begriffen, die die sprachlichen Besonderheiten des Fränkischen anschaulich demonstrierten.

Wenn man in Franken behauptet, "mir droogn wos", dann hat das noch lange nichts mit "Droogn", als mit unerlaubten Rauschmitteln zu tun, man trägt halt etwas - und das kann auch a "schwers Bäggla" sein. "A Drachd" ist eine modische, lokale Besonderheit und hat mit "aaner Drachd Brügel" rein gar nichts zu tun.

Im Wirtshaus gibt es beim Kartenspielen in Franken "nu an Brunskardler", und der darf nicht unbedingt "brunsdumm" sein.

Und was hat der Großvater wohl gemeint, wenn er dem Enkel zugerufen hat: "Wennsd mer nedd gehsd, noch kummer der."?

Nur in Franken gibt es "an Schuddgoggerer" und "an aufgschdelldn Mäusdreeg" und der Stammtischbruder, der pünktlich mittags nach Hause gehen muss, "schdedd ganz schee under der Fuchdl vo seiner Aldn, der Gradzbärschdn, der aldn, wall die hald nedd neer die Husn anhodd, sondern aa an gscheidn Badscher hodd."

Fazit eines unterhaltsamen Abends: Uns allen würde etwas fehlen und unsere Sprache würde noch mehr verarmen, denkt man nur an das "technisierte Hochdeutsch" der jüngeren Generation.

Eine Fortsetzung im neuen Jahr ist übrigens bereits fest eingeplant. Klaus-Peter Gäbelein