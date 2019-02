Der "Frack" als Dauerspender

Seit mittlerweile 16 Jahren unterstützt die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach" notleidende Mitbürger in Stadt und Landkreis Kronach. Das ganze Jahr über bemüht man sich um Spenden, führt kleine und größere Events durch, immer mit dem Ziel, dort in der Region helfen zu können, wo die Not am größten ist.

Zu den Spendern, die seit vielen Jahren die Aktion begleiten und jedes Jahr ihren Teil dazu beitragen, dass "1000 Herzen" helfen kann, gehört in herausragender Weise der Gasthof "Zum Frack" aus Steinberg, berichten die Initiatoren der Aktion, Herta und Gerhard Burkert-Mazur. So spendeten die Wirtsleute Tina und Bernhard Ebert zum 12. Mal in Folge den Betrag von 250 Euro. Da "1000 Herzen" immer nur mit kleinen Beträgen hilft, konnten im Laufe der Jahre mit der Gesamtspende vom Gasthof "Zum Frack" etwa 30 Personen im Landkreis unterstützt werden. "Wir wissen, dass die Not auch bei uns im Landkreis immer mehr zunimmt, obwohl man einen notleidenden Menschen nicht gleich erkennt", so Tina und Bernhard Ebert, "deshalb helfen wir gerne, denn wir wissen, dass unsere Spende in die richtigen Hände kommt."

"Jeden Monat kommt das Spendengremium von 1000 Herzen mindestens einmal zusammen", so Spendenverwalter Heinz Hausmann, "und jeden Monat liegen eine Menge Hilfsanträge vor". Wie Heinz Hausmann ausführt, hat "1000 Herzen" alle vier Wochen einen finanziellen Bedarf von etwa 4000 Euro, die aber auch vorhanden sein müssen, um unbürokratisch und sofort dort helfen zu können, wo es die Notlage erfordert.

Wer "1000 Herzen" unterstützen möchte, hier das Spendenkonto: "1000 Herzen für Kronach", Sparkasse Kulmbach-Kronach, DE87 7715 0000 0100 3501 98, BIC BYLADEM1KUB. Wer Hilfe benötigt, kann einfach anrufen unter der Telefonnummer 09261/3550. red