Der Fotoclub zeigt Impressionen aus dem Sehnsuchtsland Italien

Rechtzeitig zu Beginn der Reisezeit macht der Fotoclub Herzogenaurach mit einer Ausstellung in der Fachklinik Lust auf Italien.

Für die Mitglieder des Fotoclubs ist Fotografieren ist mehr als nur ein Hobby. Denn wer diese Leidenschaft erst einmal für sich entdeckt hat, wird nur noch selten davon losgelassen. Er erliegt der Faszination von Farbe und Ausstrahlung und genießt es, unvergessliche Momente im Bild festzuhalten. Gerade im Urlaub ist dafür natürlich immer die beste Gelegenheit. Deshalb präsentieren zehn Mitglieder des Fotoclubs die Ergebnisse ihres Hobbys auch der Öffentlichkeit.

Von Südtirol bis Sizilien

In diesem Jahr wurde für die Ausstellung in der Fachklinik das Thema "Italien" gewählt. Denn Italien, das war, ist und bleibt ein ganz beliebtes Reiseziel, und so sollen die Besucher auf eine Reise durch Italien von Tirol über Venedig, Sardinien bis nach Sizilien mitgenommen werden. Die Vernissage ist am Donnerstag, 9. Mai, um 18.30 Uhr, im Rondell des 1. Stockes der Fachklinik. Bis zum 6. Juli kann die Ausstellung auch tagsüber besucht werden. red