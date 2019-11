Forchheim 31.10.2019

Handel

Der Forchheimer Herbstmarkt bot bereits alles für die kalte Jahreszeit

Josef Hofbauer Der nächste Winter kommt bestimmt. Darauf hatten sich die Fieranten des Forchheimer Herbstmarktes am Sonntag bereits bestens eingestellt. Damit niemand frieren muss, gab es gleich an me...