Der fixe Puppenkopf-Maler

Die Neustadter Leichtathletik-Legende Max Fischer vollendet am Sonntag, 28. April sein 90. Lebensjahr. Über 30 Jahre war er Cheftrainer der sehr erfolgreichen VfL-Leichtathleten.

Sein sportlicher Werdegang begann 1949 als Fußballer beim ASV 06 Neustadt. Ab 1954 trainierte er bereits erfolgreich die Leichtathleten, die 1962 zum VfL wechselten. Als Trainer der Männer, Frauen und Jugendlichen führte er seine Schützlinge zu großartigen Erfolgen.

Meister von 100 bis 10 000 Meter

Bei den oberfränkischen Meisterschaften und den des Kreises Coburg, Kronach-Lichtenfels waren die Neustadter oft die erfolgreichsten Sportler. Bei den Oberfränkischen wurden einmal alle Meister von 100 bis 10 000 Meter gestellt. Bei der jährlichen durch die Stadt durchgeführten Sportler-Ehrung ab Landes- meisterschaften (1. bis 3. Platz) waren die VfL-Leichtathleten jahrelang nicht nur zahlenmäßig die besten.

Am 27. Oktober 1977 installierte die Leichtathletik-Abteilung des VfL nach Rücksprache mit dem Stadt-Sportamt und dem Stadtverband der Sportvereine den Trimm-Trab für Jedermann in der Knochswustung für die große Kreisstadt, bis 2003 war Max Fischer verantwortlich und Gestalter für das Aufwärmprogramm.

Alle Zuschüsse gespendet

Max Fischer spendete über 20 Jahre sämtliche ihm zustehenden Übungsleiter-Vergütungen der Leichtathletik-Abteilung in beträchtlicher Höhe. Mit weiteren Übungsleiter-Spenden war der umfangreiche Sportbetrieb erst möglich geworden. Fischer selbst gehörte als aktiver Läufer in seiner Altersklasse zur absoluten Weltspitze über 400 Meter Hürden und 400 Meter.

Seine Bilanz ist beeindruckend: Vize-Weltmeister über 400 Meter Hürden und mit der viermal 400 Meter-Staffel und Dritter über 400 Meter, Europameister über 400 Meter Hürden, Vizemeister mit der viermal 400 Meter-Staffel und Dritter über 400 Meter sowie Platzierungen bis Platz acht.

Zahlreiche Ehrungen

Natürlich blieben dabei Ehrungen nicht aus. Zweimal erhielt er die Stadtmedaille in Gold sowie in Silber und Bronze. Silber gab es vom Deutschen Leichtathletik-Verband, Gold mit Kranz vom Bayerischen Landes-Sportverband und Gold vom Bayerischen Leichtathletik-Verband.

Am 6. September 1954 heiratete er seine Jutta, die 2015 verstarb. Beide erwarben 1979 ihr Reihenhaus in der Herderstraße in der bayerischen Puppenstadt. Bis 1954 war Fischer bei seinem Vater als Puppenkopf-Maler beschäftigt. Im gleichen Jahr bekam er eine Festeinstellung im Siemenswerk, als Meister-Stellvertreter ging er in Rente.

Neben seinem zeitintensiven sportlichen Engagement war er leidenschaftlicher Bastler und schuf wahre Schmuckstücke. Bis heute liest er Fach- und Sachbücher. Bis September 2018 bewohnte er allein sein Reihenhaus, betreut von seinem Bruder Norbert und Ehefrau Gudrun. Nach Operationen und Krankenhausaufenthalten ist Max Fischer seit Dezember in einem Sonneberger Pflegeheim.