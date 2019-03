Der Fischereiverein Höchstadt braucht nächstes Jahr einen neuen Vorsitzenden

Das vergangene Jahr beim Höchstadter Fischereiverein ist durchwegs positiv verlaufen. Der Wermutstropfen kam zum Schluss der Hauptversammlung: Klaus Müller will bei der Neuwahl nächstes Jahr nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung stehen.

In seinem Jahresbericht lobte Müller die vielen Helfer bei den Veranstaltungen, bemängelte aber auch, dass beim Abfischen der Weiher nicht die gewünschten Teilnehmer vorhanden sind. Es könne nicht sein, dass Wasserwart Christian Lenk noch zu später Stunde als Einzelkämpfer im Weiher stehe.

Fischerfest, Altstadtfest und Weinfest seien in der gesamten Bevölkerung ein Anziehungsmagnet und hier zeige sich, dass Mitglieder und Angehörige dahinterstehen. Günther Rudolf erläuterte seinen Protokollbericht. Wasserwart Christian Lenk konnte keine Bestandsaufnahme geben, weil verschiedene Angler ihre Fangliste nicht abgegeben hatten. Dies werde dazu führen, dass in Zukunft Fischer keine Jahreslizenz mehr erhalten, wenn die Unterlagen nicht vorhanden sind. Erfreulich sei, dass er in der Jugendgruppe 21 Nachwuchsfischer habe, meinte Jugendwart Mario Brauns. Die jungen Leute hatten neun Veranstaltungen und übten sich bei verschiedenen Angelwettbewerben, wobei die Freundschaft mit anderen Jugendlichen im Vordergrund stand. Zeltlager und andere Freizeitaktivitäten seien wichtig, meinte Brauns.

Paul Neudörfer berichtete über die Biotop- und Artenschutzgruppe. Durch Sponsoren konnten wieder einst verschwundene Arten in Fließgewässer, Gräben und Altgewässer gebracht werden.

Auch für dieses Jahr wurden wieder seltene Kleinfische gekauft, die ganzjährige Schonzeit in Höchstadter Gewässern haben.

60 Nisthilfen an der Aisch

Zweiter Vorsitzender Hans Roß berichtete über die 60 Nisthilfen an der Aisch, die zu 100 Prozent belegt waren. Dank der guten Geschäfte bei den Festlichkeiten konnte Kassier Günter Schiffer einen guten Kassenbericht abgeben. Stefan Litz prüfte die Geldgeschäfte und sprach dem Kassier Lob aus.

In seiner Vorschau erinnerte Klaus Müller daran, dass am kommenden Samstag ab 9 Uhr die Uferreinigung ansteht. Am kommenden Samstag ist außerdem die Fischerprüfung geplant. Für die Ausbildung im Jahr 2020 sucht der Verein wieder neue Ausbilder.

Müller wollte nun Mitglieder für 25 Jahre ehren, aber Claudia Heimann, Ilka Ottlinger, Werner Schmitt und Herbert Uebel fehlten.

Die besten Fischer des letzten Jahres konnten Müller und Hansi Roß auszeichnen. pn