Der Finanzfachmann

In Ermershausen konkurrieren zwei Listen um die Plätze des Gemeinderates, doch der Chefsessel ist unumstritten. Die Freien Wähler wie auch die Ermershäuser Bürgerliste (EBL) unterstützen die erneute Kandidatur des amtierenden Bürgermeisters Günter Pfeiffer. Der Freie Wähler hatte sich 2014 gegen Theo Vey durchgesetzt und war damit Nachfolger von Werner Döhler (beide EBL) geworden.

Das konstruktive Miteinander in Rat und Gemeinde und die Chancen durch die Eigenständigkeit sieht der Bankkaufmann Pfeiffer als große Stärke der kleinsten Gemeinde in Unterfranken an. Der 56-Jährige spricht von "der ehrenvollen Aufgabe des Bürgermeisters" und fühlt sich in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Hofheim und der Hofheimer Allianz gut aufgehoben. Durch die Zusammenarbeit "können wir als kleinste Gemeinde auch größere Schritte mitgehen".

"Das Land darf nicht abgehängt werden", sagt Pfeiffer und will die Entwicklung seiner 600-Seelen-Gemeinde voranbringen. Zuschüsse seien wichtig, auch für den Ausbau der Infrastruktur, aber "oft geht die Förderkulisse leider an dringlichen Aufgaben vorbei". eki