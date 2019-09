Der Finanz- und Hauptausschuss der Stadt Haßfurt kommt am Montag, 23. September, zu einer Sitzung zusammen. Beraten wird über den Antrag der Anglerfreunde Nassachtal auf Bewilligung eines Zuschusses in Sachen "Messelausee", über den Antrag des TV Haßfurt auf Bezuschussung der Maßnahme "Austausch der Flutlichtmasten gegen LED-Flutlicht" und über den Antrag des FC Haßfurt auf Förderung der Neuanschaffung eines Rasenmähtraktors. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Rathaus in Haßfurt. red