Der Feuerwehr halbes Jahrhundert treu

Kürzlich trafen sich 39 Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr zur Jahresversammlung im Kulturhaus. Vorsitzender Lothar Lang informierte in seinem Jahresbericht über die Aktivitäten des letzten Jahres.

Sechs Verwaltungssratsitzungen, mehrere Sitzungen zur Vorbereitung des Dorffestes sowie eine Terminabsprache der Vereinsvorstände waren zu bewältigen. An gesellschaftlichen Ereignissen mangelte es ebenfalls nicht, das alljährliche Dorffest an Fronleichnam, der Adventsbasar, das 11. Preisschnauzturnier sowie ein Vereinsausflug nach Weltenburg waren die Höhepunkte des Vereinsjahres. Besondere Ereignisse für dieses Jahr sind das Köstener Dorffest am 21. Mai und der Adventsbasar am 2. Dezember.



Fleißige Feuerwehranwärter

Kommandant Manuel Bergmann teilte mit, dass die Wehr momentan über 29 Aktive verfügt, unter ihnen drei weibliche. Besonders erfreut war er über die drei jugendlichen Feuerwehranwärter, die vom 2. Kommandanten Tobias Werner und Andreas Fialkowski betreut werden. Diese absolvierten im vergangen Jahr elf Übungen und einen Wissenstest. Für die erwachsenen Aktiven standen 23 Übungen auf dem Programm, für die Geräteträger zusätzlich vier Übungen und zwei Durchgänge in der Atemschutzstrecke.



Zu 20 Einsätzen ausgerückt

Die FFW Kösten musste im letzten Jahr insgesamt 20 Mal ausrücken, die Aktiven bewältigten acht Brandeinsätze, technische Hilfeleistungen bei Unfällen sowie fünf Hochwassereinsätze, Personenbergung, Vermisstensuche, zwei Sicherheitswachen und die Ehrenwache am Heldengedenktag. Außerdem fanden zwei Arbeitseinsätze im Feuerwehrhaus statt, und wie alle Jahre wurden die Unterflurhydranten in Kösten winterfest gemacht.

Eine Gruppe der Wehr absolvierte die Leistungsprüfung, Andreas Fialkowski wurde mit Erfolg zum Atemschutzträger und Träger Chemikalienanzug ausgebildet, Roman Büttner und Manuel Bergmann nahmen an einem Lehrgang Hochwasserschutz teil.

Der Kommandant teilte mit, dass das neue Tragkraftspritzenfahrzeug für die FFW Kösten beim Lieferanten in Auftrag gegeben sei. Die Bedarfs- und Beladeplanung sei abgeschlossen, der Aufbau dauere mindestens fünf Monate, die Auslieferung werde Ende des Jahres erfolgen.

Die seit 2016 bestehende Alarmierungseinheit Stiftsland mit den Wehren aus Schönsreuth, Stetten, Tiefenroth, Weingarten und Kösten wurde aufgelöst, die neue besteht nur noch aus den Wehren Kösten und Schönsreuth, da die anderen Wehren zur Alarmierungseinheit ICE-Tunnel gehören.

Die Kassenprüfer Uwe Deuerling und Bernd Jakob bestätigten Kassierer Markus Wiemann eine gute Arbeit.



Die Ehrungen

Für 50-jährige Vereinszugehörigkeit wurde Ehrenkommandant Werner Bergmann sowie die Ehrenmitglieder Adolf Glas sen. und Hermann Ganglmayr vom Vorsitzenden Lothar Lang und seinem Stellvertreter Bodo Wolf geehrt. hub