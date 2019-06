Der FC Rentweinsdorf stellt sich für die neue Saison breiter auf

Für die Fußballer des FC Rentweinsdorf beginnt am Montag, 24. Juni, um 18.30 Uhr wieder der "Ernst des Lebens". Sebastian Derra geht in seine dritte Saison als Spielertrainer beim Bamberger Kreisklassisten. Er fühlt sich sichtlich wohl bei diesem Klub und kann auch in der Saison 2019/2020 auf eine junge, willige Mannschaft bauen, die aber auch einige erfahrene Spieler in ihren Reihen hat.

Mit dem sechsten Platz in der abgelaufenen Saison mischte der FC Rentweinsdorf lange Zeit vorne mit, zumindest um Platz 2, ehe er im Verlauf der Rückrunde doch sichtlich an Boden verlor und viele Punkte leichtfertig liegen ließ. Es fehlte in dieser Phase an Konstanz. Doch war dies auch bei den Konkurrenten festzustellen, sieht man einmal vom Meister SpVgg Lauter ab.

Verletzungsbedingte Ausfälle

Zudem hatte der FCR einige verletzungsbedingte Ausfälle zu verkraften, konnte dies aber auf Grund des ausgeglichenen Kaders recht gut kompensieren. So zeigte sich Derra nicht unbedingt zufrieden mit dem Verlauf der Saison.

Ziel ist es nun, sich ordentlich auf die kommende Spielzeit vorzubereiten, um das vorhandene Potenzial voll ausschöpfen zu können. Mit Rückkehrer Markus Dürr vom SV Heubach, den drei Nachwuchskräften Wagner, Dressel , Schleicher und dem aus Baunach kommenden Neuzugang Dietschmann sind die Rentweinsdorfer auf jeden Fall breiter aufgestellt. Zudem ist der Verein noch mit weiteren potenziellen Neuzugängen im Gespräch. Das vorrangige Ziel ist es, alle Neuzugänge schnellstmöglich zu integrieren um kompakt in die Saison starten zu können. Zudem ist es möglich, dass Derra noch einen Co-Trainer erhält, der von außen das Geschehen steuert, was für den Spielertrainer eine deutliche Entlastung bedeuten würde.

Neben zwölf Einheiten und einem zweitägigen Trainingslager wurden die Vorbereitungsspiele wie folgt festgelegt: Freitag, 28. Juni, 18.30 Uhr, bei Rapid Ebelsbach; Sonntag, 30. Juni, 15 Uhr, zu Hause gegen den FC Neubrunn; Sonntag, 7. Juli, 15 Uhr, in Heubach gegen den FC Augsfeld; Samstag, 13. Juli, Teilnahme am Kappelseelauf; Sonntag, 14. Juli, 15 bzw. 17 Uhr zu Hause gegen den SV Heilgersdorf II und I; Freitag, 19. Juli, 18.30 Uhr, beim TSV Burgpreppach. Saisonstart ist am Sonntag, 28. Juli. di