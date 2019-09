Der FC-Bayern-Fanclub mit eigenem Koch hat seinen Präsidenten im Amt bestätigt

Die Hauptversammlung des Fanclubs "Red Residenz Coburg 01 e.V." fand in der Sporthalle in Scheuerfeld statt, welche gemäß dem Motto "Oktoberfest" herbstlich dekoriert war. Am Nachmittag startete die Versammlung mit einem großen Kaffee- und Kuchenbüfett, Hüpfburgen und einer Bungeerun-Anlage. Ein Portraitzeichner, ein Schätzspiel, eine Supertombola und eine Versteigerung von Fanartikeln rundeten das Angebot des Nachmittags ab, bis um 18 Uhr der offizielle Teil begann. Norbert Scholz, Präsident und Gründungsmitglied des Fanclubs, wurde von der Mitgliederversammlung in der rot-weißen Halle einstimmig für die nächsten zwei Jahre wiedergewählt. Der Fanclub, welcher 2001 gegründet wurde, zählt heute 1368 Mitglieder und ist somit der größte Fanclub Nordbayerns. Als einer der wenigen Fanclubs erhalten die Residenzler für alle Heimspiele des FC Bayern in der Allianzarena Karten und sind jeweils mit einem großen Reisebus unterwegs.

Doch die Coburger unterstützen nicht nur im Stadion ihren Lieblingsclub, sondern unternehmen auch viele andere Aktivitäten, wie zum Beispiel ein Vater-Kind-Zelten, ein Wochenende in den Tiroler Bergen oder ein Skiwochenende.

Vorstand gewählt

Neben dem Präsidenten wurden weitere Vorstandsmitglieder gewählt: Stefan Mehler (Organisation der Busfahrten), Markus Schökl (Schriftführer), Maik Beier (Vizepräsident), Waltraud Fritz (Kassierin), Sandra Stehning (zuständig für Mitteilungsblatt und Recherchen), Jens Hammerschmidt (Webmaster), Patrick Wittmann (Einkauf und Verwaltung des Fanclubinventars), Karsten Neumann (Bestellungen und Fankatalog) und Frank Braungart (Fanclubkoch). red