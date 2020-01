Der Fasching kann ins Auge gehen

Der Fasching nimmt Anlauf für die neue Saison. An diesem Wochenende finden die ersten närrischen Veranstaltungen statt. In Zeil und Haßfurt stehen Büttensitzungen an. Die Narretei kann manchmal ins Auge gehen, wie unser Karikaturist Klaus Strobel aus Zeil weiß. Trotzdem sollte sich niemand den Spaß nehmen lassen. So schlimm wird's schon nicht kommen, oder?