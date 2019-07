Der Fahrdienst startet wieder

Schon vor einigen Jahren hat es in Ebern einen Fahrdienst gegeben, der es Senioren, die nicht mehr mobil waren, ermöglicht hat, selbst zu Eberner Geschäften zum Einkaufen zu gelangen. Nachdem das Projekt nach einiger Zeit eingeschlafen war, soll es nun im Rahmen der Eberner Bürgernetzgemeinschaft wieder gestartet werden.

Von der Bürgernetzgemeinschaft haben sich drei ehrenamtliche Fahrerinnen gefunden, die nun künftig abwechselnd darauf angewiesene Senioren aus Ebern und den Stadtteilen mit dem VG-Bus zum Einkaufen fahren werden. Dieser Service mit dem VG-Bus wird von der Stadt getragen, so dass für die Senioren keine Kosten anfallen. Es kann jedoch eine kleine Spende für die Fahrer gegeben werden.

Ab Dienstag, 16. Juli, wird der Fahrdienst an jedem Dienstag und Donnerstag angeboten. Dienstags gibt es die Fahrt zum Einkaufen im Zeitraum zwischen 15 und 17 Uhr und donnerstags zwischen 10 und 12 Uhr. Ausgenommen sind die Termine am 25. Juli sowie am 15. und 22. August. Sonst findet der Fahrdienst jede Woche am Dienstag und Donnerstag statt.

Wer das Angebot des Fahrdienstes in Anspruch nehmen möchte, soll sich zunächst im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebern, Telefon 09531/62917, melden. Hier wird der Kontakt zu den Fahrern des Bürgerbusses vermittelt. Idealerweise rufen dann nach einer gewissen Anlaufzeit die interessierten Bürger selbst bei den Fahrern an und teilen ihnen mit, an welchem Termin sie gerne mitgenommen werden möchten.

Regelmäßige Treffen

Seit einiger Zeit trifft sich die Eberner Bürgernetzgemeinschaft wieder regelmäßig an jedem dritten Montag im Monat. Das nächste Treffen der Bürgernetzgemeinschaft Ebern findet am Montag, 15. Juli, um 16 Uhr bei der Bäckerei Fuchs in der Gymnasiumstraße in Ebern statt. Wer an den Treffen nicht teilnehmen kann, noch nicht die passende Hilfe gefunden hat oder zwischendurch Hilfe benötigt, kann sich beim Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Ebern melden. Hier gibt es eine Übersicht über alle Angebote und Anfragen, so dass der Kontakt vermittelt werden kann.

Schautafel ist geplant

Auch wird demnächst an der Schautafel vor dem Bürgerbüro ein Plakat aushängen, auf dem alle Hilfsangebote aufgeführt werden. Ist das richtige dabei, kann man sogleich bei den Mitarbeiterinnen im Bürgerbüro nach dem Kontakt fragen.

Die letzten Treffen im Mai und Juni fanden regen Zulauf bei den Interessierten. Das Ziel der Bürgernetzgemeinschaft ist es, den Senioren, die noch zu Hause leben, aber kleinere Aufgaben nicht mehr ausführen können, auf ehrenamtlicher Basis Hilfe anzubieten. Im Idealfall bekommt man selbst auch Hilfe, also eine Gegenleistung. "Tausche Bügeln gegen Rasenmähen" könnte zum Beispiel das Motto lauten. Es soll sich um den "Tausch" niederschwelliger Arbeiten handeln.

Gerade Arbeiten im Garten, alleiniges Einkaufen oder das Ausfüllen von Dokumenten bereitet älteren Menschen, die noch in ihrer häuslichen Umgebung wohnen, Schwierigkeiten. Deshalb wurde die Bürgernetzgemeinschaft ins Leben gerufen.

Gärtner werden gesucht

Bisher sind auch schon einige Hilfe-Suchende und Hilfe-Anbietende zusammengekommen und es haben einige "Tauschs" stattgefunden. Es muss jedoch betont werden, wie es hieß, dass die Leistungen der Bürgernetzgemeinschaft ehrenamtlich geschehen und nicht vergütet werden. Zudem kann und soll die Bürgernetzgemeinschaft nicht das professionelle Pflegepersonal ersetzen.

Auf der Bedarfsliste stehen derzeit mehrere Personen, die Hilfe bei der Gartenarbeit brauchen, doch ist diese Sparte bei der Angebotsseite nur dünn besetzt. Es wäre schön, wenn es noch mehr Menschen geben würde, die sich für die Hilfe im Garten anbieten würden.

Können Jugendliche helfen?

Hier will die Bürgernetzgemeinschaft nun versuchen, auf die Jugendlichen in den Schulen oder im Jugendtreff zuzugehen. So könnte man eventuell auch Jüngere dafür gewinnen, sich an der Bürgernetzgemeinschaft Ebern zu beteiligen.

Wer Interesse hat und sich bei der Bürgernetzgemeinschaft beteiligen möchte beziehungsweise Hilfe benötigt, soll sich im Bürgerbüro unter der Telefonnummer 09531/62917 melden. jrs