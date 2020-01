Der ESV Lichtenfels hat neu gewählt

Zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen konnte der 1. Vorstand Oliver Kraus 39 Mitglieder im ESV-Sportheim begrüßen. Zuerst stand eine Schweigeminute in Gedenken an die verstorbenen Vereinskameraden (darunter Bruno Erhard, Albert Keller und Rolf Stumpf) an. Im Anschluss legte der Schatzmeister den Kassenbericht dar und bemängelte die rückläufigen Mitgliederzahlen und Sponsore neinnahmen. Trotzdem sei es dank vieler Helfer gelungen, den Wirtschaftsbetrieb im Sportheim positiv zu gestalten. Veranstaltungen wie das mit den "Korbstadt-Glubberern" organisierte Freizeitkicker-Turnier, die Seubelsdorfer Kerwa, Kegel-Turniere und die Dart-Events seien auch in Zukunft weiterhin notwendig, um die Ausgaben zu decken. Die Wiedergründung der Fußabteilung war dabei ein wichtiger Faktor. Die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig durch Akklamation. Die Neuwahlen führte Wahlleiter Sportreferent Winfried Weinbeer souverän durch, sie ergaben folgende Ergebnisse: 1.Vorstand Oliver Kraus, 2. Vorstand Thomas Klingner, 3. Vorstand Sascha Ritter, 1.Kassier Reinhold Vogel, 2.Kassier Markus Zipfel, 1. Kassenprüfer Kurt Herrmann, 2. Kassenprüfer Peter Dietz, 1. Schriftführerin Sabine Deuerling. red