Bei schönstem Wetter trafen sich die Jubelkommunikanten, die vor 75, 70, 60, 50, 40 und 25 Jahren in Rothmannsthal ihre erste heilige Kommunion empfangen hatten. Pfarrer Henryk Chelkowski begrüßte sie im Kulturraum der alten Schule. Nach der Segnung der Jubelkerzen zog man unter den Klängen der Wattendorfer Blasmusik in die Kirche, um den Festgottesdienst zu feiern. In der "Frankenhöhe" in Arnstein wurden später Erinnerungen ausgetauscht. Foto: Carmen Bezold