Der erste Unterrichtstag

Das Schuljahr 2018/2019 beginnt an der Sinnberg-Grundschule Bad Kissingen am Dienstag, 11. September. Für die Kinder der 2. bis 4. Klasse beginnt der Unterricht um 8 Uhr.

Für die Erstklässler mit den Eltern ist Treffpunkt zunächst um 8.45 Uhr im jeweiligen Klassenzimmer der Sinnberg-Grundschule. Anschließend werden Kinder der 3. und 4. Klassen die Erstklässer an der Schule willkommen heißen. Um 10.30 Uhr erfolgt die Übergabe der Sicherheitsdreiecke und eines Fahrradhelms durch Oberbürgermeister Kay Blankenburg an die Schüler.

Zum Abschluss des ersten Schultages sind die Schulneulinge und ihre Eltern um 11.30 Uhr zum ökumenischen Gottesdienst in der Marienkapelle eingeladen.

Die Busabfahrtszeiten zur Sinnberg-Grundschule sind wie folgt: Winkels Hauptstraße 7.40 Uhr; Münnerstädter Straße 7.42 Uhr; Kleinbrach Kirche 7.35 Uhr; Hausen alte Schule 7.40 Uhr; Kindergarten 7.42 Uhr; Untere Saline 7.30 Uhr; Obere Saline 7.31 Uhr.

Für die 2. bis 4. Klassen endet der Unterricht am Dienstag um 11.15 Uhr.

Am Mittwoch, 12. September, ist Unterrichtsende für alle Klassen um 11.15 Uhr.

Der Nachmittagsunterricht der Ganztagesklassen beginnt ab Montag, 17. September.

Die ökumenischen Anfangsgottesdienste finden wie folgt statt: Am Dienstag für die 1. Klassen um 11.30 Uhr in der Marienkapelle, am Mittwoch für die 2., 3., 4. Klassen um 8.30 Uhr in der Erlöserkirche.

Die Eltern sind zu den Gottesdiensten eingeladen, teilt die Schule mit. red