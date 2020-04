Der erste Tag mit Maske

Charlotte Wittnebel-Schmitz Die meisten Leute, die an der frischen Luft in der Fußgängerzone unterwegs sind, tragen noch keine Maske. Bei manchen hängt sie irgendwo zwischen Kinn und Hals. Andere haben selbst genähte bunte Teile. Erstaunlich viele tragen auch einen Mundschutz, der professionell aussieht.

Bevor sie ein Geschäft betreten, ziehen sie die Maske vors Gesicht. Und sobald sie das Geschäft verlassen, schieben die meisten die Maske gleich wieder hastig herunter oder setzen sie vollständig ab, um sie in die Hosentasche zu schieben oder in die Tasche zu packen.

Zunächst ungewohnt

Familie Näder war in der Drogerie Müller einkaufen. "Es gibt manchmal schlechte Stimmung in den Läden. Teilweise sind die Menschen aggressiv, sie halten keinen Abstand oder gehen ohne Gesichtsbedeckung in die Läden. Das habe ich jetzt schon mehrmals erlebt, das ist schlimm", erzählt Frau Näder.

Ihre Stoffmaske sei erstaunlich angenehm. Sie habe noch eine andere Mundbedeckung, in der Vlies drin sei. "Da bekommt man aber kaum Luft."

Mit dem Atmen hat Wolfgang Hein keine Probleme, seine Maske verdeckt nur den Mund. Das ist erlaubt, so lange er kein Geschäft und keinen Bus betritt. Der 51-Jährige ist in Bad Kissingen berufstätig. Er sagt: "Im Moment ist es noch etwas ungewohnt, die Maske zu tragen." Er habe seinen Mundschutz schon vor mehreren Wochen in der Fußgängerzone im Lottoladen gekauft. Auch seine Eltern habe er versorgt. "Ich reinige meine Maske mit Desinfektionsmittel und wechsle die Masken durch", berichtet er.

Zwei junge Frauen, die anonym bleiben wollen, erzählen, dass sie die Maske noch verbessern wollen. Bei der einen beschlägt die Brille. Die andere hat ihre Maske gerade noch rechtzeitig per Post erhalten. Die Maske ist ihr eigentlich zu groß. Zwischen Maske und Gesicht ist noch etwas Luft. Außerdem rutscht sie ihr immer wieder von der Nase, weil sie am Ohr keinen sicheren Halt findet.

Gute Laune in den Läden

In den Kleidergeschäften merkt man den Verkäuferinnen ihre gute Laune an. Endlich dürfen sie wieder öffnen. Fast sieben Wochen ist es her, seitdem Ministerpräsident Markus Söder den Katastrophenfall ausrief und die Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen, schließen mussten.

Kerstin Bühner, Kerstin Götz, Daniela Gottschalk und Carmen Weigand sind Verkäuferinnen der Modegalerie in Bad Kissingen. "Das mit der Maskenpflicht ist halt jetzt so. Die Gesundheit geht vor. Es muss jeder mitmachen, da hilft keine Diskussion", sagt Carmen Weigand.

Ihre Masken haben sie von einer Schneiderei fertigen lassen. Der Stoff und das Muster hat die Schneiderei bestimmt. Einheitlich und schick sollte es sein. Und: Man sollte erkennen, dass alle zum Team gehören und Verkäuferinnen sind. "Wir freuen uns, dass wir wieder durchstarten können und hoffen, dass die Leute auch kommen und nicht nur im Internet kaufen. Wir sind ganz zuversichtlich."

Alexandra Gabel arbeitet in der Esprit-Filiale in Bad Kissingen und ist gelernte Schneiderin. Sie hat für jede Kollegin vier Masken genäht. "Es war schwer, an Gummibänder zu kommen, die waren völlig ausverkauft", sagt sie.

Sie habe dann von verschiedenen Müttern und Schwiegermüttern einen Altbestand an Gummibändern bekommen. Damit habe es geklappt. "Damit die Maske oben an der Nase anliegen kann, habe ich Schnellhefter gekauft und das Metallstück verwendet. Das geht ganz gut", erklärt sie.

Ihre Kollegin Sabine Reuss findet: "Man kann die Mimik der Kunden unter der Maske leider nicht erkennen. Man muss lauter sprechen, damit man sich versteht und es wird warm unter der Maske."

Sie erzählt, dass eine Kundin ins Geschäft gekommen sei, es dann aber wieder verlassen habe, weil sie die Mund-Nase-Bedeckung nicht ausgehalten habe. Das sei aber nicht der Regelfall. "Viele Kunden sind sehr verständnisvoll. Sie sind froh, dass wir wieder geöffnet haben."