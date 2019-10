Der erste Tag für 1420 Studierende

Die Aula und zwei große Hörsäle sind komplett besetzt. Selbst vor den Türen stehen noch Studenten, die sich nicht an ihren Kommilitonen vorbeidrängeln wollen. 1175 Erstsemester am Campus Friedrich Streib und 230 Erstsemester am Campus Design sind heute in einen neuen Lebensabschnitt gestartet. 15 weitere sind es am Lernort Kronach. Hochschulpräsidentin Prof. Christiane Fritze und Coburgs Zweite Bürgermeisterin Birgit Weber begrüßten die neuen Studenten. "Die Studienzeit ist die schönste Zeit im Leben", findet Birgit Weber. "Es steht Ihnen alles offen und Sie haben noch keine familiären Verpflichtungen - zum Beispiel Ehepartner oder Kinder."

Der Großteil der Studienanfänger - nämlich 76 Prozent - kommt aus Bayern. Davon ist etwa die Hälfte aus dem näheren Umkreis - also aus Coburg, Bamberg, Lichtenfels, usw. Die restlichen 24 Prozent der Studienanfänger kommen aus den übrigen deutschen Bundesländern oder dem Ausland. 5420 Studenten zählt die Hochschule Coburg in diesem Wintersemester.

"Sie machen mehr als zehn Prozent der Coburger Bevölkerung aus. Ich wünsche mir, Sie alle ganz oft in unserer Stadt zu sehen", betonte Bürgermeisterin Weber und wies auf das große Freizeitangebot in Coburg hin. "Von Sport bis Kultur, da ist für jeden was dabei!"

Präsidentin Christiane Fritze hieß die Studenten als neuen Teil der Hochschulfamilie willkommen. "Bringen Sie sich ein - zum Beispiel in unseren studentischen Initiativen, probieren Sie sich aus und nutzen Sie unsere Service- und Beratungsangebote", appellierte Fritze. "Wir möchten Sie bestmöglich aufs Berufsleben vorbereiten." Die Studenten könnten sich auch auf neue Gebäude freuen, die auf dem Campus entstehen, kündigte die Präsidentin an. Zum Beispiel das IT- und Medienzentrum. "Dort sind bald unsere Bibliothek und das Rechenzentrum beheimatet und wir schaffen tolle neue Arbeitsplätze für Studierende."

Damit sich die Erstsemester an der Hochschule zurechtfinden, gibt es schon vor dem Semesterstart Willkommensveranstaltungen. Dabei lernen die Neuankömmlinge ihre Kommilitonen kennen, bekommen die wichtigsten Anlaufstellen in der Hochschule gezeigt und erfahren, was für den Studentenalltag in Coburg wichtig ist.

"Meine Gruppe hat sehr gut harmoniert und wir haben uns langsam, aber sicher angefreundet", erzählt Erstsemester-Studentin Josefine Klett. Und auch Kommilitonin Sarah Eisinger, die gebürtig aus Stuttgart kommt, findet: "Es war toll, Leute kennenzulernen, die den gleichen Weg gehen wie ich." Beide Studentinnen haben bei "anCOmmen" mitgemacht. Das ist gedacht für Erstsemester der Studiengänge Architektur, Bauingenieurwesen, Betriebswirtschaft, Industriewirtschaft, Innenarchitektur, Integrative Gesundheitsförderung, Soziale Arbeit und Versicherungswirtschaft. Organisiert wird "anCommen" von Mitarbeitern des Projekts "Der Coburger Weg". Die Studenten wurden in Gruppen eingeteilt und bearbeiteten gemeinsam eine Aufgabe. Außerdem erkundeten sie die Stadt und verteilten Blumen an die Coburger Bürger.

Ebenfalls vor Semesterbeginn finden die Erstsemestertage für technische Studiengänge statt. Nach dem Kennenlernen in den Mentoratsgruppen und einem Rundgang durch die Hochschule steht hier die Bearbeitung eines praktischen Projekts im Mittelpunkt. Das Team von Projekt:ING organisiert die Erstsemestertage. Maschinenbau-Studenten bauten zum Beispiel ein Katapult, Bioanalytik-Studierende analysierten die Bestandteile eines Nachtischbüfetts und Informatik-Studenten dachten sich einen Algorithmus aus, der beim Durchqueren eines Labyrinths hilft. rus