Der erste "Tag der Familie"

Am Mittwoch, 20. März, findet im Landkreis Haßberge zum ersten Mal der "Tag der Familie" statt. Alle Familien sind an diesem Tag eingeladen, verschiedene Einrichtungen und Beratungsstellen zu besuchen und sich vor Ort über ihre Angebote zu informieren, wie das Landratsamt in Haßfurt mitteilte. Auf die Besucher wartet ein buntes Programm. Kostenlose Aktionen, Vorträge und kreative Angebote laden dazu ein, die verschiedenen Stellen mit ihren Räumlichkeiten kennenzulernen. Am Tag der Familie können folgende Einrichtungen besucht werden:

1. Die Caritas-Frühförderstelle (Hauptstraße 19, Haßfurt) informiert zwischen 9 und 12 Uhr über Frühförderung und deren Leistungen.

2. Die staatliche Schwangerenberatungsstelle im Gesundheitsamt (Zwerchmaingasse 14, Haßfurt) berät zwischen 9 bis 12 Uhr sowie 14 und 16 Uhr über Familienleistungen; die Kinder können in der Zeit an einer Malaktion teilnehmen.

3. Die Beratungsstelle für Familien - Kinder, Jugendliche und Eltern (Obere Vorstadt 19, Haßfurt) bietet zwischen 10 und 14 Uhr ein erlebnispädagogisches Spiel an sowie interaktive Stellwände zum Thema Familie.

4. Das Bibliotheks- und Informationszentrum/Biz (Marktplatz 10, Haßfurt) führt um 11 Uhr ein Kamishibai-Bilderbuchtheater für Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren auf und bietet von 10 bis 13 Uhr einen Büchertisch zu dem Thema Eltern und Kinder an.

5. Bei der Schwangerschaftsberatungsstelle des Sozialdienstes katholischer Frauen/ SkF (Fuchsgasse 5, Haßfurt), die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert, gibt es die Möglichkeit, Traumfänger zu basteln; außerdem gibt es Tattoos für Kinder.

6. Das Familienzentrum im Landratsamt Haßberge (Am Herrenhof 1, Haßfurt) bietet von 8.30 bis 17 Uhr verschiedene Bastelaktionen an. Von 14 bis 15 Uhr gibt es die Möglichkeit, sich bei einem Vortrag zum Thema Impfen und Unfallvermeidung zu informieren.

7. Die Rummelsberger Dienste für junge Menschen (Hauptstraße 11, Haßfurt) bieten eine Zauberwerkstatt mit dem Rummelsberger Schutz(b)engel, ein Wettangeln mit kleinen Preisen und einen Hip-Hop-Workshop an, wie aus der Mitteilung des Landratsamtes Haßberge weiter hervorgeht.

8. Die Beratungsstelle für Ehe-, Familie- und Lebensfragen (Fuchsgasse 7, Haß-furt) der Diözese Würzburg gibt Impulse zum Thema "Miteinander reden, aber wie?" und bietet einen Maltisch für Kinder an.

Ein kleines Dankeschön kann von den Familien im Familienzentrum abgeholt werden, die mindestens drei der teilnehmenden Einrichtungen besucht und jeweils einen Stempel gesammelt haben. Wird der Tag der Familie gut angenommen, wäre laut Behörde die Wiederholung eines solchen Tages möglich. red