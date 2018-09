Der erste Schultag

Am Dienstag, 11. September, beginnt der Unterricht an der Grundschule am Mönchsturm Hammelburg für die Schüler der Jahrgänge 2 bis 4 um 8 Uhr.

In der evangelischen Kirche St. Michael findet am ersten Schultag für die Erstklässler und deren Eltern eine ökumenische Morgenandacht statt. Sie beginnt um 8.15 Uhr.

Danach treffen sich die Schulanfänger mit ihren Eltern in der Aula der Grundschule. Dort werden die Abc-Schützen begrüßt. Nach der Begrüßung durch die Schulleiterin gehen die Erstklässler mit ihrer jeweiligen Lehrkraft in die Klassenzimmer, der Elternbeirat lädt die Eltern ins Café in die Aula ein. Die Schulanfänger und deren Eltern können am ersten Schultag die Schulbusse benutzen.

Abfahrtszeiten sind in Feuerthal 7.30 Uhr, Westheim 7.35 Uhr, Untereschenbach 7.35 Uhr (neu), Obereschenbach 7.40 Uhr (neu), Gauaschach 7.20 Uhr, Hammelburg-Lager 7.11 Uhr, Pfaffenhausen 7.35 Uhr (neu), Obererthal 7.30 Uhr, Untererthal 7.35 Uhr, Windheim 7.05 Uhr, Morlesau 7.30 Uhr, Diebach 7.40 Uhr. Unterrichtsende ist für die Schulanfänger am ersten Schultag um 10.30 Uhr, für die Jahrgangsstufen 2 bis 4 um 11.15 Uhr.

Unterrichtsende für alle Jahrgangsstufen ist am Mittwoch, 12. September, um 11.15 Uhr. Der stundenplanmäßige Unterricht beginnt ab Donnerstag, 13. September. Die Busse fahren an allen Tagen direkt im Anschluss an das jeweilige Unterrichtsende. Der Ganztagsbetrieb startet am Montag, 17. September.

Zum Schuljahresbeginn findet für die Jahrgangsstufen 2, 3 und 4 am Donnerstag, 13. September, um 8.15 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Kirche St. Michael statt. Die Schule fordert alle Eltern auf, mit ihren Kindern den Schulweg zu üben, und, soweit möglich, den "sicheren Schulweg", entlang der Oberen Stadtmauer zu nutzen. Weitere Informationen unter www.gs-hammelburg.de. red