Der erste Schultag am KZG

Nach den Sommerferien startet die Schulfamilie des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums in das neue Schuljahr. Am Dienstag, 10. September, finden in der evangelischen Christuskirche und in der katholischen Pfarrkirche jeweils um 7.45 Uhr die Schulanfangsgottesdienste statt, zu denen alle Schüler, Lehrkräfte, Eltern und Angehörige und die neuen KZGler eingeladen sind. Die neuen Fünftklässler werden um 9 Uhr zusammen mit ihren Eltern in der Mensa, direkt neben dem Haupteingang, begrüßt. Die Kinder werden dort von ihren Klassenleitern abgeholt, während für die Eltern vom Elternbeirat ein Frühstück vorbereitet ist. Außerdem bekommen die Jüngsten an diesem Tag ihre Bücher.

Klassenlisten hängen aus

Für die 5. Jahrgangsstufe endet der Unterricht um 10.55 Uhr. Ab 9.25 Uhr findet für die Jahrgangsstufen 6 bis 10 Klassenleiterunterricht statt. Für die Jahrgangsstufen 11 und 12 findet ab der dritten Stunde planmäßiger Unterricht statt. Unterrichtsschluss ist am ersten Schultag um 12.40 Uhr. Die vorläufigen Klassenlisten hängen bereits im Eingangsbereich der Schule aus. Weitere Informationen sind auf www.kzg.de zu finden. red