Der erste Preis geht nach Eltmann

Ein Schüler der Wallburg-Realschule in Eltmann ist Kreissieger beim Wissensquiz "Wirtschaftswissen im Wettbewerb" der Wirtschaftsjunioren (WJ) Haßberge. Darauf weisen die Wirtschaftsjunioren in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Würzburg-Schweinfurt in einer Mitteilung an die Medien hin.

15-Jähriger gewinnt

Ein Schüler der Wallburg- Realschule hat das Quiz "Wirtschaftswissen im Wettbewerb" gewonnen. Der 15-Jährige setzte sich gegen 200 Schüler der neunten Jahrgangsstufen der Wallburg-Realschule (Eltmann) und der Ernst-Schmidt-Realschule (Ebern) durch. "Er hat bewiesen, dass er sich mit Wirtschaftsthemen bestens auskennt", lobte Thomas Borst, Kreissprecher der WJ Haßberge. "Dazu gratulieren wir und laden ihn ein, auch am diesjährigen Bundesfinale im März in Montabaur teilzunehmen."

40 000 Jugendliche nehmen teil

Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung bekam der Schüler neben einer Urkunde einen 50-Euro-Wertgutschein. Der zweite Platz ging an einen Schüler der Ernst-Schmidt Realschule Ebern, den dritten Rang belegte wieder ein Schüler aus Eltmann. (Die Namen der drei erfolgreichen Schüler teilten die WJ Haßberge nicht mit.)

Wirtschaftswissen im Wettbewerb ist laut WJ ein Wissensquiz rund um Fragen zu Wirtschaft, Unternehmen, Ausbildung und Allgemeinbildung. Das Quiz ist von den Wirtschaftsjunioren Deutschland entwickelt worden, um Wirtschaftswissen in die Schulen zu bringen. Pro Jahr nehmen rund 40 000 Jugendliche in ganz Deutschland an dem Quiz teil. Nach dem Vorentscheid auf Kreisebene treten die Kreissieger in einem Finalwochenende gegeneinander an, das in diesem Jahr von den Wirtschaftsjunioren Oberberg ausgerichtet wird. "Mit dem Quiz wollen wir Jugendliche für Wirtschaftsthemen interessieren", erläutert Thomas Borst. Weiter sagt er: "Wenn sich Jugendliche bei uns bewerben, stellen wir oft fest, dass Unternehmertum und Wirtschaft keine Themen im Unterricht waren." red