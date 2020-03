Der erste Laubfrosch

Bei sehr gutem Wetter, aber noch etwas nassem Untergrund wurde das "Ramadama" des Bundes Naturschutz Forchheim am Amphibienleitsystem an den Örtelbergweihern mit einer großen Zahl an Helfern durchgeführt. Neben einigem Müll fanden sich an den Zäunen auch die ersten Amphibien, darunter ein Laubfrosch. Laubfrösche sind in der Roten Liste für Bayern in ihrem Bestand als gefährdet eingestuft. Nach Abschluss der notwendigen Arbeiten wie Freischaufeln von Rinnen und Zurückschneiden von Astwerk entlang der Zäune wurden die eingesammelten Tiere auf der anderen Straßenseite in Weihernähe sicher in die Freiheit entlassen. Foto: Barbara Kornalik