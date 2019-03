Der erste Flohmarkt im Jahr

Der erste Flohmarkt der Ha-Ka-Ge in diesem Jahr findet am Samstag, 6. April, auf dem Viehmarkt statt. Platzzuteilung und Aufbau ist an diesem Tag ab 7 Uhr. Die Verkäufer sollen nicht vor Zuteilung des Platzes aufbauen, da es aufgrund des Frühjahrsmarkts eine geänderte Platzaufteilung gibt, teilen die Veranstalter mit. Plätze können bis Freitag unter Tel.: 0171/ 107 92 91 (ab 18.30 Uhr) oder per mail an flohmarkt@hakage.de reserviert werden.

Die Länge des Standes ist frei wählbar. Es können auch bereits Reservierungen für den Flohmarkt im Mai vorgenommen werden. sek