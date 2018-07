Der erste Eindruck

red



Der Katholische Frauenbund lädt ein zu dem Vortrag "Geheimnis des ersten Eindrucks - Schönheit beginnt im Herzen und geht über den Kopf bis zu den Füßen". Eine Einführung in die Farb- und Stilberatung: Welchen Farbtypus gibt es? Welche Farben stehen mir? Wie finde ich meinen Stil? Welche Kleidung passt zu mir? Die Veranstaltung findet am morgigen Donnerstag, 5. Juli, im Pfarrzentrum Breitengüßbach in der Bachgasse statt. Beginn ist um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen, anschließend erfolgt der Vortrag, das Ende ist für circa 17 Uhr vorgesehen.