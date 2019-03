"Kleider machen Leute" - dieses alte Sprichwort bestätigt sich wohl nirgendwo so sehr wie auf dem Arbeitsmarkt. Was es beim Thema Kleidung zu beachten gibt, lernten jetzt die Teilnehmer der BDS-Azubi-Akademie im Rahmen des Seminars "Der erste Eindruck zählt" kennen. Diese Akademie wird seit vielen Jahren vom Bund der Selbständigen - Gewerbeverband Bayern e. V. in Bad Kissingen organisiert.

Sabrina Renninger (zertifizierte Farb- und Stilberaterin) sowie Ralf Ludewig (Inhaber Modehaus Ludewig, Bad Kissingen) referierten über dieses umfangreiche Thema. Gerade der erste Eindruck ist heute bei einem Treffen - egal ob im beruflichen oder privaten Umfeld - entscheidend. Innerhalb von wenigen Millisekunden werden wir von unserem Gegenüber "gescannt" und daraufhin im Unterbewusstsein bewertet. Dieser Vorgang, der sich im Lauf der Evolution ausgeprägt hat, ist kaum zu kontrollieren. Zu diesem ersten Eindruck gehören neben der Optik (Kleidung, Frisur, Schuhe, Schmuck etc.) und der Mimik auch die Akustik (Sprache, Tonfall, Dialekt) und der Geruchseindruck.

Stilsicheres Auftreten

Im Seminar wurde deutlich, dass ein entsprechendes Äußeres nicht der Schönheit dienen soll. Diese liegt ohnehin im Auge eines jeden Betrachters. Vielmehr geht es darum, dass man mit der richtigen und angemessenen Kleidung und dem entsprechenden Styling ein höheres Selbstwertgefühl und mehr Selbstsicherheit im Umgang mit Kollegen, Gästen, Kunden und auch mit Freunden im privaten Umfeld erhält.

Besonders wichtig ist dieses stilsichere Auftreten natürlich bei förmlichen Anlässen sowie Bewerbungen im Berufsumfeld. Hier gab es viele Hinweise und Tipps für "richtige und angemessene" Kleidung mit entsprechenden Bildern sowie auch jede Menge Bildbeispiele für sogenannte "No-Gos," also Kleidung, Schmuck, Frisuren, Schuhen etc., die man zu einem solchen Anlass keinesfalls tragen sollte, um nicht unpassend aufzufallen.

Praktische Tipps

Im praktischen Teil des Seminars wurden neben den einzelnen Kleidungsstücken und deren Kombination auch Tipps zur Pflege von Kleidung, Schuhen etc. gegeben. Manche Kursteilnehmer hatten Teile ihrer Lieblingsgarderobe mitgebracht. So konnten sofort Tipps zu Kombinationen gegeben werden. Ebenfalls erhielt jeder Kursteilnehmer Hinweise für seine persönliche Garderobe, womit sich seine persönlichen "Stärken" noch positiver betonen lassen, bzw. kleine "Schwächen" leicht kaschiert werden können. red