Der Erlös vieler ehrenamtlicher Stunden

"Tun Sie gelegentlich etwas, womit Sie weniger oder gar nichts verdienen. Es zahlt sich aus." Unter diesem Motto eröffnete Vorsitzender Peter Puff den Spendenabend des Vereins Ehrensache. Der Verein habe ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Puff: "Im Jahr 2019 hieß es wieder, vier Basare durchzuführen und gewinnbringend abzuwickeln. Dies haben wir alle zusammen bravourös geschafft." Er dankte im Einzelnen dem Bauhof der Gemeinde, dem Hausmeister der Schule, den Helfern von Kindergarten, Jugendpflege, Feuerwehr, TSV und allen anderen Helfern und zeigte in diesem Zusammenhang einmal die anfallenden Stunden eines Basares auf. Es sei nicht nur der Basar an sich, der den Helfern alles abverlange, auch die Vor- und die Nachbereitung müssten gemacht werden. Bei einem Basar werde ein Aufwand von rund 500 Stunden betrieben. Schließlich sagte Puff erfreut: "Wir durften dieses Jahr wieder 4000 Euro verteilen und hoffen, mit unseren Spenden an der ein oder anderen Stelle eine kleine Unterstützung zu leisten." Diese Vereine und Institutionen freuen sich über eine Spende: Die TSV-Jugend erhält 500 Euro, das TSV-Kinderturnen 200 Euro, die Gemeindebücherei 100 Euro, die Jugendfeuerwehr 1200 Euro, der Willy-Machhold-Kindergarten 600 Euro, die Emil-Fischer-Schule 100 Euro, der ZAP-Treff 700 Euro, die Evangelische Jugend 200 Euro und die THW-Jugend 100 Euro. red