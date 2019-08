Der Erlebnismarkt brachte trotz des Regens Farbe in die Regiomontanusstadt Königsberg

Einen zauberhaften Erlebnismarkt veranstaltete die Königsberger Interessengemeinschaft zur Förderung von Tourismus und Gewerbe (kurz King) am Donnerstag in Königsberg. An diesem in überwiegend katholischen Gemeinden begangenen Feiertag "Mariä Himmelfahrt" hatten in der evangelisch geprägten Regiomontanusstadt die Läden geöffnet.

Petrus spielte nicht immer mit, denn trockene Phasen und Regenschauer wechselten sich in unregelmäßigen Abständen ab. So bot der Tag nur zeitweise Gelegenheit für einen gemütlichen Einkaufsbummel in Königsberg.

Trotzdem kamen im Laufe des Tages Besucher zum Königsberger Erlebnismarkt. Von Schmuck über Bekleidung sowie kleinen Haushaltsgeräten und Korbwaren bis hin zu künstlerischen Objekten reichte das vielfältige Angebot. Zur Unterhaltung spielten auf dem Marktplatz "Die Isabellas" moderne Rhythmen. Vor dem Kunsthandwerkerhof machte die Gruppe "Lady Bird" Musik, und Thomas Zrieschling zog mit seiner Zither durch die Altstadt.

Professionelles Facepainting gab es durch die Schminkfee "Lu" an der alten Scheune am Kunsthandwerkerhof. Passend zum Kräutertag band hier Lisbeth Baier Kräuterkränze.

Im "Haus der Geschichte" in der Marienstraße bot sich den Besuchern die Gelegenheit, viele alte Bilder von Königsberg zu betrachten und Rätsel zu lösen, wofür alte Fundobjekte wie zum Beispiel eine "Kleegeige" verwendet wurden. Im Anwesen von Barbara May fand ein Flohmarkt statt. Dabei wurde um Geldspenden für die neue Orgel in der Marienkirche gebeten. sn