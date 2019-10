Der Erlanger City-Gutschein geht ins zweite Jahr

Der City-Gutschein feierte Ende September sein einjähriges Bestehen und hat seinen Bekanntheitsgrad in der Stadt deutlich erhöht.

Seit der Einführung des Gutscheins haben die Verkaufsstellen bereits über 16 000 Gutscheine in Umlauf gebracht und binden so den Umsatz an den Standort Erlangen.

Als Netzwerk und Marketingkampagne hat sich der City-Gutschein in Erlangen etabliert. Stetig arbeitet das City-Management daran, das Angebot rund um den Gutschein weiter auszubauen und neue Mitglieder für das Projekt zu gewinnen. Bezogen auf den Verkauf der über 16 000 Gutscheine verzeichnet das City-Management einen Gesamtumsatz von über 200 000 Euro und registriert auch, dass der City-Gutschein ebenfalls außerhalb kaufstarker Zeiten einen regelmäßig hohen Umsatz generiert.

Das Projekt wurde 2018 unter anderem deswegen gestartet, um die Vielfalt und Attraktivität der Einkaufsstadt Erlangen in einem Produkt zu vereinen und damit den stationären Einzelhandel zu stärken. Mittlerweile ist der Gutschein mehr als eine alternative Geschenkidee, sondern auch ein Kommunikationsmittel und Umsatzgenerator für den Standort Erlangen: "Wir möchten mit dem City-Gutschein die hohe Kaufkraft in Erlangen binden und können damit auch eine höhere Umsatzrentabilität am Standort sichern", so Christian Frank, Geschäftsführer des Erlanger Tourismus und Marketing Vereins.

Auch der Vorstandsvorsitzende des Sponsors, der Stadt- und Kreissparkasse, Johannes von Hebel weiß, wie wichtig es ist die Innenstadt zu fördern: "Ein lebendiger Einzelhandel ist einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren."

Seit dem letzten Quartal gehören auch zwölf neue Akzeptanzstellen dem stetig wachsenden Netzwerk an: OBI Neumühle, OBI Erlangen-Ost, Manhatten Deluxe Premiumkino, Meilwald-Apotheke, Thalia Erlangen Arcaden, Thalia Universitätsbuchhandlung, Vaude Store, Savran Juwelen, Zum Pleite-Geier, Zum Geiernest, Coach Marco und Messe Frauen Sache Eventplanung. Der City-Gutschein eröffnet eine Warenvielfalt von über 100 000 Artikeln und steht repräsentativ für die Branchenvielfalt am Erlanger Standort. Er ist in der Stadt in 13 Verkaufsstellen erhältlich: Tourist-Information, Stadt- und Kreissparkasse (Hugenottenplatz und Martin-Luther-Platz), Erlanger Nachrichten, Intersport Eisert, Modehaus Eisert, Altmanns Stube, Der Buntstift, Zwei im Kontor, Schloss-Apotheke, Apotheke am Ulmenweg, Kolibri Apotheke und Spielzeug-Ente.

Das nun in das zweite Jahr gehende City-Gutschein-Projekt entstand 2018 dank der Kooperationen mit der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach, der Städtebauförderung von Bund, Ländern und Gemeinden, der Stadt Erlangen sowie den Erlanger Stadtwerken. red