Der Elferrat probt schon

Der BRK-Elferrat probt bereits im Zelt von Zirkus Giovanni des Don-Bosco-Jungendwerks Bamberg. Die Vorbereitungen für das größte gesellschaftliche Ereignis im Bamberger Fasching, dem 71. BRK-Rosenmontagsball, laufen laut Elferrats-Präsident Pius Schiele auf Hochtouren. Beim Ball am 24. Februar im Ziegelbau neben der Konzerthalle werden wieder über 1500 Ballgäste teilnehmen und sich bei der Maskerade vom Motto "Zirkus im Ziegelbau - Manege frei für diese Schau " inspirieren lassen.

Pius Schiele verspricht den Ballbesuchern Musik nonstop mit den drei Spitzenkapellen "Störzelbacher one & six - Showband" aus dem Raum Nürnberg, "Heaven" und "Big Sound Jack" aus Bamberg sowie in der Disco von Radio Bamberg mit DJ Hammer. Zu dieser Veranstaltung werden zusätzlich die Prinzengarde des MCC Memmelsdorf, die Tanzgarde Schammelsdorf und eine Maskenprämierung um Mitternacht für Stimmung sorgen. Mit dabei beim Einzug des BRK-Elferrates sind auch die Don-Bosco-Musikanten aus Bamberg sowie Oberbürgermeister Andreas Starke zur offiziellen Balleröffnung. Außerdem erwartet die Ballbesucher wieder eine Riesentombola mit 800 Preisen, gespendet von Handel, Handwerk und Industrie.

Karten sichern

Wer schnell ist, kann noch die eine oder andere Sitzplatzkarte oder Laufkarte für den BRK-Rosenmontagsball 2020 ergattern. Diese können bestellt werden beim BRK-Kreisverband Bamberg, Hainstraße 19, Telefon 0951/98189-11; Service Center Karstadt, Maxplatz, Telefon 0951/8697-0 oder Reisebüro Schiele, Lange Straße 2, Telefon 0951/98686-0 und im Internet unter: www.brk-rosenmontagsball.de.

Der gesamte Erlös des Rosenmontagsballs kommt wieder dem Bayerischen Roten Kreuz in Bamberg zur Optimierung des Rettungswesens in der Stadt Bamberg und im Landkreis Bamberg zugute.

Umzug am Faschingsdienstag

Der BRK-Elferrat nimmt wie alle Jahre auch am Faschingsdienstag, 25. Februar 2020, mit einem eigenen großen Fahrzeuggespann am Bamberger Faschingszug teil. Mit dabei sind auch wieder die Don-Bosco-Musikanten aus Bamberg. Danach ist Rathaussturm vom MCC Memmelsdorf zusammen mit dem BRK-Elferrat am Maxplatz, wo der Gaudiwurm auch endet. red