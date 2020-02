Der Einzugsbereich des AMC reicht weit über die Gemeindegrenzen hinaus

Motorsportliche Veranstaltungen auf zwei oder vier Rädern sind weiterhin das Aushängeschild für den AMC Ortsclub "Hohe Aßlitz" Sonnefeld und Umgebung. Für die Enduro-Zuverlässigkeitsfahrten finden Teilnehmer aus der ganzen Bundesrepublik und dem benachbarten Ausland den Weg in den östlichen Landkreis Coburg. "Der Ortsclub hat gute Arbeit geleistet. Mit gut organisierten sportlichen Wettbewerben rundet die Gemeinschaft Gleichgesinnter ihr reichhaltiges geselliges Angebot ab", lobte Bürgermeister Michael Keilich bei der Hauptversammlung im Gestungshäuser Sportzentrum. Gleichzeitig lobte er den Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer. "Mit rund 500 Mitgliedern vom Kinder- bis zum Rentenalter ist der ADAC-Ortsclub die stärkste Gemeinschaft der Industriegemeinde", hob Vorsitzender Ralf Pratsch hervor. Der Einzugsbereich reiche weit über die Gemeindegrenzen hinaus. Für den inzwischen 15. Enduro MX-Cup des ADAC Nordbayern hätten auch ADAC-Verantwortliche aus Hessen und Thüringen das "Sonnefelder Motodrom" als idealen Austragungsort erkannt. Kart-Referentin Katharina Albert berichtete, dass 53 Jungen und Mädchen aus Oberfranken und der Oberpfalz auf einem Firmenparkplatz in Weidhausen das Kartfahren trainierten. Dort hätten sie auch um Punkte und Pokale gekämpft. Nach zwei Jahrzehnten Wirken trat Altbürgermeister Rainer Marr letztmalig als Verkehrsreferent vor die Mitglieder.

Von der Aufnahme des Ortsclubs in den BLSV berichtete Schatzmeister Günter Ernst. Finanzielle Bewegungen in der Größenordnung eines mittleren Industriebetriebs, Aufwendungen für Trainings- und Sportbetrieb, Aktivenunterstützung sowie eine 1000-Euro-Spende an die BRK-Bereitschaft hätten trotz Mitgliederspenden zur Rücklagenminderung geführt.

Neu gewählte Vorstandsmitglieder sind Zweiter Vorsitzender Roland Werner, Verkehrsreferent Manfred Lenkheit und der stellvertretende Gerätewart Christian Köhn. Unbesetzt blieb die Funktion des Umweltbeauftragten. oe