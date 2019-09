Der Eingang wird wie eine kleine Parkanlage

Die Arbeiten am neuen Zugangsbereich der Carl-von-Linde-Realschule gehen flott voran und nehmen jetzt auch Formen an. Im Rahmen eines Baustellentermines machte sich Landrat Klaus Peter Söllner zusammen mit Realschuldirektorin Monika Hild und Kreisbaumeister Andreas Schülein ein Bild von der Baustelle.

Seit dem Baubeginn im Juli dieses Jahres hat sich einiges getan an der Carl-von Linde-Realschule, denn der gesamte Eingangsbereich, der zuvor komplett mit grauem Betonpflaster belegt war, wurde vollkommen neu geplant. Wege werden mit rauem Betonpflaster in Ocker verlegt und mit Granit gefasst. Die Höhendifferenz von über sechs Metern wurde vorher mit großflächigen Stufenanlagen und Stützmauern gegliedert. "Zukünftig kann die Schule barrierefrei, also ohne Treppen, bzw. Schwellen erschlossen werden", erklärte Kreisbaumeister Andreas Schülein.

Die Freianlagen der Carl-von-Linde Realschule wurden 1974 im Rahmen des Neubaus der Schule angelegt. Als Ausdruck der damals vorherrschenden Baumeinung wurde eine Fläche von rund 1200 Quadratmetern "versiegelt". Mit den jetzigen Arbeiten wird diese Fläche auf knapp 600 Quadratmeter reduziert. Die Restfläche wird renaturiert.

"Unsere Schulfamilie freut sich sehr über die Neuordnung des Eingangsbereiches. Wir danken dem Landkreis für seine Unterstützung", stellte Schulleiterin Monika Hild fest. Der vorhandene Brunnen wird wieder aktiviert. Ein neu geschaffener zentraler Platz um den Brunnen bildet dann nach der Fertigstellung im Herbst den Mittelpunkt der neuen parkähnlichen Anlage mit Sitzbänken.

Landrat Klaus Peter Söllner sagte: "Als Sachaufwandsträger haben wir immer das Ziel, den Schülern im Landkreis ein sinnvolles und optisch ansprechendes Lernumfeld zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen können." Rei.