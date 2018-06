Der Einfluss des 3-D-Drucks

400 Mitarbeiter



Vor 60 Jahren gründete Siegfried Hofmann in einem Gartenhaus in Lichtenfels die Werkzeugbau Siegfried Hofmann GmbH ("Hofmann - Ihr Impulsgeber"). Anlässlich dieses Jubiläums hatte die Firma Hofmann zu einer Fachtagung eingeladen. Rund 100 Gäste folgten laute einer Pressemitteilung des Unternehmens der Einladung nach Kloster Banz zu der Veranstaltung "Impulse - Das Technologieforum am Obermain".Im Mittelpunkt standen die zukünftigen Entwicklungen im Werkzeug- und Maschinenbau . Welchen Einfluss wird der 3-D-Druck auf die Branche haben? Welche Potenziale bietet der Leichtbau?Was können digitale Zwillinge von Maschinen leisten? Diese und weitere Fragen diskutierten die Teilnehmer anhand von insgesamt sechs Fachvorträgen im barocken Ambiente von Kloster Banz.Das bewusst breit gehaltene Spektrum an Themen sorgte für einen regen Gedankenaustausch der Teilnehmer. "Unser Anspruch ist es, Impulse zu generieren und aufzuspüren, um sie an unsere Kunden und Partner weiterzugeben", sagt Stefan Hofmann, Geschäftsführer von Hofmann."Das Technologieforum ist dafür eine tolle Gelegenheit. Hier bringen wir schlaue Köpfe aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen." Stefan Hofmann erinnerte in seinem Eröffnungsvortrag der "Impulse" an den Pioniergeist seines Großvaters Siegfried, der 1958 die Firma gegründet hatte.Er dankte Siegfried Hofmann, der auch nach Kloster Banz gekommen war, für seinen Mut. Seine Arbeit legte den Grundstein für die erfolgreiche Entwicklung von des Unternehmens.60 Jahre nach der Gründung hat die Firma mehr als 400 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von 72,9 Millionen Euro.