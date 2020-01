"Vielfalt der Religionen im säkularen Staat" - so lautet das Motto des Jahresprogramms der Katholischen Erwachsenenbildung im Seelsorgebereich Bamberger Westen. Die nächste Veranstaltung findet am heutigen Mittwoch um 20 Uhr im großen Saal des Dompfarrheims, Domstraße 3, statt. Referent ist Tobias Specker von der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Er referiert zum Thema "Der eine Gott und die vielen Religionen - theologische Perspektiven auf die religiöse Pluralität". red