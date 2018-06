Der Eigentümer hat die Lufthoheit über seinem Grundstück

Ein Hausdach muss repariert werden; die Eigentümer wollen dafür per Kran Lasten über ein Nachbargrundstück hinwegheben. Doch die Nachbarn wollen das nicht dulden und müssen es auch nicht. Das hat jetzt das Landgericht Coburg entschieden und wies einen Antrag auf einstweilige Verfügung ab.Nach einem Brandschaden musste das Dach des im Eigentum der Kläger stehenden Einfamilienhauses repariert werden. Einer der Kläger hatte deswegen mit den späteren Beklagten besprochen, dass wegen der örtlichen Verhältnisse ein Kran den Luftraum über dem Grundstück der Beklagten benutzen darf. Dies wurde bei den provisorischen Dacharbeiten zunächst auch so praktiziert. Dann aber gerieten die Nachbarn miteinander in Streit, und die Beklagten fühlten sich nicht mehr an die Absprache gebunden.Die Kläger sahen darin reine Schikane, denn so würde der Bau erheblich aufwendiger und teurer. Aus Sicht der Beklagten war den Klägern sowohl der Einsatz eines größeren Krans als auch ein teilweises Entfernen ihrer Mauer zuzumuten.Während des Prozesses stellte sich heraus, dass einer der Kläger gar keiner war: Er wohnte schon seit Jahren nicht mehr in dem Haus und hatte von der Angelegenheit erst erfahren, als das Gericht ihn zum Termin lud. Das Gericht wies den für ihn gestellten Antrag deshalb als unzulässig ab.Blieb der Antrag des zweiten Klägers. Da gab das Gericht den Beklagten Recht: Die frühere mündliche Zusage der Beklagten stellte eine unverbindliche Gefälligkeit dar, aus der der Kläger keinen Anspruch herleiten kann. Auch könne der Kläger nicht nachweisen, dass der Mehraufwand durch den höheren Kran so hoch ist wie behauptet. Das sogenannte "Hammerschlags- und Leiterrecht" nach den Regelungen zum Bayerischen Nachbarrecht greift hier auch nicht. Denn dafür hätte der Kläger sowohl die Art der Arbeiten als auch deren Dauer einen Monat vorher beim Beklagten anzeigen müssen.Das Gericht sah auch keinen Verstoß gegen das Schikaneverbot. Das wäre dann der Fall gewesen, wenn die Beklagten ihr Recht nur ausgeübt hätten, um dem Kläger zu schaden. Weil die Beklagten aber noch Restarbeiten im betroffenen Bereich ihres eigenen Grundstücks vornehmen lassen mussten, lag ein berechtigter Grund vor, die Benutzung des Luftraumes durch den Kläger zu verweigern. red