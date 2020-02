Der Eichsberg bebte

Begleitet von fetzigen Rhythmen und einem kleinen lustigen Motto-Faschingswagen, setzte sich der schön anzuschauende Zug zur späten Mittagszeit am Kindergarten St. Josef in Bewegung. Vertreten waren alle Kita-Kinder - von den Dreikäsehochs aus der "Bergwichtel"-Kinderkrippe bis zu den Großen vom "Mauseloch" oder aus der "Raupenstube", die heuer in die Schule kommen. Sie alle führten voller Stolz ihre fantasievollen Kostümkreationen vor und brachten zum Endspurt der diesjährigen Faschingssaison den Berg noch einmal mächtig zum Beben.

Partymeile Wilhelmsthal

An verschiedenen Stationen machte die fröhliche Gemeinschaft halt, um mit kleinen Showacts und Tänzen die Gäste am Wegesrand zu erfreuen. Gemeinsam wurde zu "Wir fahren mit dem Bob", dem "Hokey Pokey" und dem Piraten-Tanz sowie "Helikopter 117" getanzt, dass es eine wahre Freude war. Teilnehmer wie Zaungäste hatten ihre helle Freude an dem Faschingsspektakel, bei dem eine Spaßrakete nach der anderen zündete. Es bildeten sich Polonaisen und auch der ein oder andere Schabernack wurde getrieben. Immer wieder wurde auch von den Jungen und Mädchen sowie dem heuer als "süße Früchtchen" in Erscheinung tretenden Kiga-Team der Faschingsruf "Kindergarten Helau" angestimmt. Auf jeden Gruß folgte sofort die Reaktion der Zuschauer - einfach Stimmung pur!

Für ihr Mitwirken an der Super-Gaudi wurden - auch das ist Tradition - alle kleinen Faschingsfans und Gäste anschließend mit leckeren Bratwürsten von der Metzgerei Peter sowie Getränken belohnt. Dort klang auch die bunte Open-Air-Faschingsparty aus. hs