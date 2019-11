Der Duft von Weihnachten

Das Umweltbildungszentrum in Oberschleichach weist auf neue Angebote hin. In allen Fällen ist eine Anmeldung beim Ubiz erforderlich (unter www.ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter der Rufnummer 09529/92220). 1. "Weihnachtliches Konfekt selbst gemacht": Am Montag, 2. Dezember, zwischen 14.30 und 17.30 Uhr entstehen unter der Anleitung von Lore Kastl verschiedene süße Köstlichkeiten, passend zur vorweihnachtlichen Zeit mit all ihren Düften und Schleckereien.

2." Kaffee, Schokolade und Bananen - Fair Trade kann mehr": Am Montag, 2. Dezember, steht von 19 bis 20.30 Uhr im Pfarrheim "Adolph Kolping" in Eltmann alles im Zeichen von Fair Trade, der Philosophie der Weltläden und der vielen bunten Siegel im Supermarkt. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Fairtrade-Stadt Eltmann, dem Weltladen Eltmann und "Bildung trifft Entwicklung" statt. red