Der dritte Ladendieb in zwei Tagen

Der Verbrauchermarkt am Viktoriabrunnen wird ziemlich oft von Ladendieben heimgesucht, am Dienstag zweimal, am Mittwochvormittag wollte ein 29-Jähriger Nahrungsmittel im Wert von 4,28 Euro stehlen. Durch Gewaltanwendung gegen eine Verkäuferin versuchte der Mann um 11 Uhr, seine Beute zu sichern, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Die Frau hatte den Mann beim Verlassen des Geschäfts auf den Diebstahl angesprochen und ihn gebeten, mit ins Büro zu kommen, um von dort die Polizei zu verständigen. Damit war der Ladendieb nicht einverstanden. Er schlug zunächst in Richtung der Verkäuferin und schubste sie schließlich zur Seite, um den Laden ungehindert verlassen zu können. Die Verkäuferin verletzte sich dabei leicht. Dem 29-Jährigen gelang daraufhin die Flucht samt Beute. Im Zuge einer polizeilichen Fahndung im Stadtgebiet griffen die Polizeibeamten den Mann am Anger auf. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Er wurde am Donnerstagvormittag einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Ermittelt wird gegen den 29-Jährigen wegen räuberischen Diebstahls sowie Körperverletzung. pol