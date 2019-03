Der dritte konnte nicht mehr halten

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Montagvormittag gegen 10.40 Uhr an der Zufahrt zur Tankstelle in Neuglosberg. Ein VW-Golf-Fahrer musste auf Höhe der Tankstelle verkehrsbedingt sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Ein dahinter fahrender Suzuki-Fahrer erkannte dies und blieb ebenfalls stehen. Ein den beiden nachfolgender VW-Tiguan-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf die beiden Fahrzeuge auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 25 000 Euro. Der Fahrer des VW Golf und auch der Suzuki-Fahrer mussten mit leichten Verletzungen ins Klinikum nach Kronach gebracht werden.