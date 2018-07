Der Dreißigjährige Krieg

Seuchen und Hunger



Der Beginn des Dreißigjährigen Krieges jährt sich 2018 zum 400. Mal. Grund genug, für die städtischen Museen auf der Plassenburg , eine besondere Führung zu diesem Thema anzubieten. Am Sonntag, 15. Juli, um 15.30 Uhr können Interessierte mit Historiker Gerhard Escher anhand verschiedener Exponate im Landschafts- und Zinnfigurenmuseum auf Zeitreise gehen.Unter dem Thema "Söldner, Pest und Hungersnöte" informiert der Rundgang über die Aktionen des Markgrafen Christian von 1618 bis 1648. Dargestellt wird die typische Kriegsführung dieser schrecklichen Zeit und das Kampfgeschehen in der Markgrafschaft und an ihren Grenzen. Angesprochen wird aber auch das Alltagsleben, -leiden und -überleben der einfachen Menschen rund um Kulmbach in jenen Jahren der Überfälle, der Plünderungen, der Seuchen und des Hungers. Neu ausgestellt ist ein Zinnfigurendiorama, das Kulmbach im Dreißigjährigen Krieg zeigt.Für die Führung wird kein besonderes Entgelt erhoben. Lediglich der normale Museumseintritt ist zu entrichten, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind frei. Eine Voranmeldung unter 09221/804571 wird empfohlen. red