Der Dreißigjährige Krieg im Raum Bamberg

"...und hausten nach Schwedenart" - der Dreißigjährige Krieg zwischen 1618 und 1648 gilt als das schwerste und folgenreichste kriegerische Ereignis der Geschichte Mitteleuropas. Dabei waren Religionskonflikte nur am Anfang die Ursache. Kreisheimatpflegerin Annette Schäfer erläutert am Dienstag, 19. März, im Pfarrzentrum in Schlüsselfeld Ausbruch, Verlauf und Folgen des Krieges in der Region Bamberg und im Steigerwald. Hierzu lädt die katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Bamberg (Arbeitskreis der Pfarrei Schlüsselfeld) ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. red