Der "Doc im Klassenzimmer"

Die Siebtklässler am Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium kamen am Donnerstag in den Genuss einer sehr anschaulichen Unterrichtsstunde. Unter dem Motto "Doc im Klassenzimmer" hatte die Fachschaft Musik, vertreten durch Hubertus Baumann, den HNO-Arzt Andreas Schmidt zu einem Fachvortrag rund um die Stimme und das Ohr eingeladen.

"So etwas hatten wir am MGF noch nie", sagte Hubertus Baumann und begrüßte zur interdisziplinären Unterrichtsstunde, in der Biologie und Musik vereint wurden. Dass ein medizinischer Fachvortrag keinesfalls langweilig sein muss, bewies Schmidt eindrucksvoll. Als erstes klärte er die Frage, was das Besondere an der menschlichen Stimme ist und wie es der Mensch schafft, solch unterschiedliche Töne und Tonlagen zu produzieren.

Skelett des Kehlkopfes

"Wie entsteht denn die Stimme?", fragte er und ließ alle Schüler ihren Kehlkopf, das Zungenbein, den Schildknorpel, die Drosselgrube und den Ringknorpel bei sich selbst ertasten. "Das ist das Skelett des Kehlkopfes."

Und wie entsteht nun ein Ton? Schmidt verglich den Sprechapparat mit einer Orgel: "Was bei der Orgel der Blasebalg ist, ist beim Menschen die Lunge, der Kehlkopf ist das Zungenwerk der Orgel, das Ansatzrohr, das für unsere Stimmfarbe und den Klang sorgt, ist die Orgelpfeife." Dazu zeigte er äußerst anschauliche Aufnahmen der Stimmlippen, wobei ein solch tiefer Blick ins Innerste des menschlichen Sprechapparats zunächst für einige "Iiiih"-Rufe im jungen Publikum sorgte. Die anfängliche Abscheu wich jedoch schnell der Neugier und die Schüler waren aufmerksam bei der Sache.

Aufnahmen des Kehlkopfes eines Opernsängers mit der Zeitlupenkamera oder im CT faszinierten die Schüler ebenso wie die kleine Operation einer Schwellung an der Stimmlippe. "Was ist denn, wenn man heiser ist?", wollte eine Schülerin wissen. "Da sind die Stimmbänder sehr geschwollen und können nicht richtig schwingen", erklärte der Facharzt. Damit die Stimme nicht erkrankt, solle man sie nicht überanstrengen und auch am besten nicht rauchen.

Sprechen verlernt man nicht

Weiter ging es zum Gehör. "Kann man denn auch sprechen, ohne hören zu können?" "Nein", sagte Schmidt, allerdings sei das nur der Fall bei Menschen, die von Geburt an taub seien. "Wer einmal sprechen gelernt hat und später taub wird, verlernt das Sprechen nicht."