Der Dirigent freut sich über die langjährige Erfahrung seiner Sänger

Der "Tonangeber" des Vokalensembles ist seit Beginn Georg Schlee. Der studierte Schulmusiker unterrichtet seit dem Schuljahr 2008/2009 das Fach Musik am Gymnasium Höchstadt und leitet seitdem die Schulchöre wie das Vokalensemble der Oberstufe, den großen Chor der Jahrgangsstufen 8 bis 12, den Unterstufenchor und den Chorklassenzweig.

Durch sein engagiertes musikalisches Wirken trug er bereits viel zur festlichen musikalischen Bereicherung des Schullebens bei und auch die Konzerte - in der Schule, aber auch in der Stadt Höchstadt - unter seiner Regie - sind für alle unvergesslich. "Wir haben den Anspruch, so gut wie möglich zu sein" , erklärte er einmal nach einem Konzert.

Nach dem Abitur am Gymnasium Höchstadt studierte Schlee an der Musikhochschule in Würzburg. Anschließend unterrichtete er von 2002 bis 2008 am Hans-Sachs-Gymnasium in Nürnberg. Neben dem Vokalensemble "Quindici" und den vielen schulischen Sangesgruppen leitet er den Projektchor St. Georg in Höchstadt, der meistens auf ein größeres Projekt im Jahr hinarbeitet und sich über alle Sänger freut, die Spaß und Freude am Gesang haben.

Auf die Frage, was ihm besonderen Spaß an seinem "Familienchor" macht, antwortet er: "Musikalisch ist es schön für mich, dass jeder Sänger und jede Sängerin eine langjährige instrumentale und chorische Erfahrung hat, welche natürlich in die Probenarbeit eingebracht wird. Dadurch kommt man über das ,Nur-Töne-Proben‘ schnell ans musikalische Gestalten und Interpretieren. Das ist toll. Neben der Musik gefällt mir auch das Zusammensein und der Humor in unserem Ensemble." Dass er sich auf alle Ensemblemitglieder verlassen kann, ist für ihn klar. "Auch wenn es manchmal durch Ehrenamt oder berufsbedingt nicht immer einfach ist. Stehen Konzerte und Auftritte bevor, dann ruft jeder seine volle Leistung bzw. Stimme ab!" jb